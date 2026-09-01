Informations pratiques

Saint-Front-sur-Lémance

JEP 2026 – Reconstitution historique au Château de Bonaguil

Chateau de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vous pourrez vivre cette reconstitution historique accompagnés de la troupe Lothringen Landsknecht qui vous présentera la vie de camp et l’entraînement de mercenaires Lansquenet, de Remembrance qui effectuera des démonstrations de tirs avec des armes à poudre noire et bien plus encore.

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le château de Bonaguil et ses diverses troupes vous invite à faire un saut dans le temps ces 19 et 20 septembre 2026.

Vous pourrez vivre cette reconstitution historique accompagnés de la troupe Lothringen Landsknecht qui vous présentera la vie de camp et l’entraînement de mercenaires Lansquenet, de Remembrance qui effectuera des démonstrations de tirs avec des armes à poudre noire ou encore des Ménes’troll qui vous inviteront à danser sur leurs airs entraînant.

De plus, vous pourrez trouver le stand de la Fondation du Patrimoine pour animer la collecte de dons en cours. .

Chateau de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr

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English : JEP 2026 – Reconstitution historique au Château de Bonaguil

You’ll be able to experience this historical reenactment alongside the Lothringen Landsknecht troupe, who will showcase camp life and training…Lansquenet mercenary reenactment group, as well as Remembrance, which will conduct shooting demonstrations with black powder firearms and much more.

L’événement JEP 2026 – Reconstitution historique au Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Vallée du Lot et Garonne