JEP 2026 – Repas au Cabaret Verteuil-d’Agenais
samedi 19 septembre 2026 · Verteuil-d'Agenais
Informations pratiques
Verteuil-d’Agenais
JEP 2026 – Repas au Cabaret
6 Rue André Aubaret Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
A proximité du Château des Vallons, venez profiter d’un repas au Cabaret Frappé de Verteuil d’Agenais, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !
A proximité du Château des Vallons, venez profiter d’un repas au Cabaret Frappé de Verteuil d’Agenais, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! .
6 Rue André Aubaret Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 11 16 91
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English : JEP 2026 – Repas au Cabaret
Near the Château des Vallons, come enjoy a meal at the Cabaret Frappé in Verteuil d’Agenais during the European Heritage Days!
L’événement JEP 2026 – Repas au Cabaret Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne