Informations pratiques

Verteuil-d’Agenais

JEP 2026 – Repas au Cabaret

6 Rue André Aubaret Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 20:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A proximité du Château des Vallons, venez profiter d’un repas au Cabaret Frappé de Verteuil d’Agenais, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine !

A proximité du Château des Vallons, venez profiter d’un repas au Cabaret Frappé de Verteuil d’Agenais, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine ! .

6 Rue André Aubaret Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 11 16 91

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English : JEP 2026 – Repas au Cabaret

Near the Château des Vallons, come enjoy a meal at the Cabaret Frappé in Verteuil d’Agenais during the European Heritage Days!

L’événement JEP 2026 – Repas au Cabaret Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne