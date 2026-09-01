JEP 2026 – Retour dans le passé : Villeneuve en 1900 Bureau d’information touristique Villeneuve-sur-Lot

Informations pratiques

Villeneuve-sur-Lot

JEP 2026 – Retour dans le passé : Villeneuve en 1900

Bureau d’information touristique Allée Federico Garcia Lorca Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 4.8 – 4.8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’aide de cartes postales, découvrez le Villeneuve du début du 20ème siècle. Durée de la visite 1h30. Sur réservation !

A l’aide de cartes postales, découvrez le Villeneuve du début du 20ème siècle. Durée de la visite 1h30. Sur réservation ! .

Bureau d’information touristique Allée Federico Garcia Lorca Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP 2026 – Retour dans le passé : Villeneuve en 1900

Use postcards to discover Villeneuve as it was in the early 20th century. The tour lasts 1 hour and 30 minutes. Reservations required!

L’événement JEP 2026 – Retour dans le passé : Villeneuve en 1900 Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne