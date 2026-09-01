Informations pratiques

Roquebrun

JEP 2026 – ROQUEBRUN UN VILLAGE EN ACTIVITE HIER & AUJOURD’HUI

Le Moulin à Grain Roquebrun Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées du Patrimoine, explorez l’exposition photo « Roquebrun : un village en activité hier et aujourd’hui » au moulin à grain. Un voyage visuel saisissant au cœur de la vie et des métiers locaux.

À l’occasion de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine, plongez au cœur de l’histoire locale avec l’exposition « Roquebrun : un village en activité hier et aujourd’hui ».

À travers une sélection d’images anciennes et contemporaines, cette exposition met en lumière la mémoire vivante du village, ses métiers, ses commerces et l’évolution des savoir-faire au fil du temps. Une belle occasion de plonger dans l’histoire locale, de comparer les époques et de redécouvrir le patrimoine matériel et humain qui fait la richesse de Roquebrun.

Accueillie dans le cadre authentique du moulin à grain, cette rétrospective photographique met en valeur le savoir-faire et la vie économique du village à travers le temps. Une immersion visuelle unique qui fait parfaitement écho aux thématiques nationales axées sur le patrimoine de la photographie. .

Le Moulin à Grain Roquebrun 34460 Hérault Occitanie lesamisdesmoulins@free.fr

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English : JEP 2026 – ROQUEBRUN UN VILLAGE EN ACTIVITE HIER & AUJOURD’HUI

%C0 During Heritage Days, explore the photo exhibition %AB « Roquebrun: A Village at Work, Then and Now » %BB at the grain mill. A captivating visual journey into the heart of local life and trades.

L’événement JEP 2026 – ROQUEBRUN UN VILLAGE EN ACTIVITE HIER & AUJOURD’HUI Roquebrun a été mis à jour le 2026-09-04 par 34 – OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC