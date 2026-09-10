JEP 2026 Trésors cachés la visite surprise ! Dinard Côte d’Emeraude Tourisme Dinard

Informations pratiques

Dinard

JEP 2026 Trésors cachés la visite surprise !

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation de propriétaires privés.

-TRÉSORS CACHÉS LA VISITE SURPRISE !- Samedi 19 septembre à 15h.

Laissez-vous étonner par cette visite surprise qui vous permettra de découvrir des lieux historiques de la ville qui sont pour certains, fermés aux publics depuis plusieurs années.

25 personnes par visite maximum.

Réservation OBLIGATOIRE sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude billetterie.dinardemeraudetourisme.com / Ouverture de la billetterie le 05 septembre.

Aucune réservation par téléphone ni par courrier.

Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie OBLIGATOIRE de 5€ lors de la réservation. Ce dépôt de garantie permet d’éviter les désistements de dernière minute qui privent d’autres visiteurs du plaisir de découvrir la ville. Les 5€ vous seront restitués directement sur votre compte bancaire la semaine suivante. .

Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement JEP 2026 Trésors cachés la visite surprise ! Dinard a été mis à jour le 2026-09-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme