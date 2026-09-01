JEP 2026 – Une église pour 1000 ans encore ! Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc
dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'église · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
JEP 2026 – Une église pour 1000 ans encore !
Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Au cœur de la vallée, une église pour 1000 ans encore ?
.
Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 00 73 52
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English :
In the heart of the valley, a church that will stand for another 1,000 years?
L’événement JEP 2026 – Une église pour 1000 ans encore ! Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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