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JEP 2026 – Une église pour 1000 ans encore ! Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

dimanche 20 septembre 2026 · Place de l'église · Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de l'église
Adresse
Eglise Saint Michel et Prieuré
Ville
74400 Chamonix-Mont-Blanc
Département
Haute-Savoie
Tarif

Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 – Une église pour 1000 ans encore !

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Au cœur de la vallée, une église pour 1000 ans encore ?
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Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 00 73 52 

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English :

In the heart of the valley, a church that will stand for another 1,000 years?

L’événement JEP 2026 – Une église pour 1000 ans encore ! Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc

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