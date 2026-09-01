JEP 2026 – Une église pour 1000 ans encore ! Place de l’église Chamonix-Mont-Blanc

Informations pratiques

Chamonix-Mont-Blanc

JEP 2026 – Une église pour 1000 ans encore !

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Au cœur de la vallée, une église pour 1000 ans encore ?

.

Place de l’église Eglise Saint Michel et Prieuré Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 00 73 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In the heart of the valley, a church that will stand for another 1,000 years?

L’événement JEP 2026 – Une église pour 1000 ans encore ! Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc