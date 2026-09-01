Informations pratiques

Vias

JEP 2026 VIAS, DÉCOUVERTE EN IMAGES DU VILLAGES

parvis église Jean-Baptiste Vias Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

À travers photos et cartes postales anciennes, découvrez l’évolution du village et de ses lieux emblématiques places, avenues, bâtiments et église. Une visite à deux voix avec un guide-conférencier et l’association Pavidoc

A travers des photos et des cartes postales anciennes, venez découvrir l’évolution du village et de ses lieux emblématiques places, avenues, bâtiments et Eglise.

Cette visite s’effectuera à deux voix en présence d’Arnaud Guide-Conférencier de l’office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée et des membres de l’association Pavidoc

> Départ Parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste, 34450 Vias

#ESCAPADEPATRIMOINE

#ESCAPADEALINFINI

#VISITESIGNATURE .

parvis église Jean-Baptiste Vias 34450 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Through old photos and postcards, discover the evolution of the village and its iconic landmarks: squares, avenues, buildings, and the church. A guided tour led by a tour guide and the Pavidoc association

L’événement JEP 2026 VIAS, DÉCOUVERTE EN IMAGES DU VILLAGES Vias a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34