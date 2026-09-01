JEP 2026 VIAS, DÉCOUVERTE EN IMAGES DU VILLAGES Vias
dimanche 20 septembre 2026 · Vias
Informations pratiques
Vias
JEP 2026 VIAS, DÉCOUVERTE EN IMAGES DU VILLAGES
parvis église Jean-Baptiste Vias Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
À travers photos et cartes postales anciennes, découvrez l’évolution du village et de ses lieux emblématiques places, avenues, bâtiments et église. Une visite à deux voix avec un guide-conférencier et l’association Pavidoc
A travers des photos et des cartes postales anciennes, venez découvrir l’évolution du village et de ses lieux emblématiques places, avenues, bâtiments et Eglise.
Cette visite s’effectuera à deux voix en présence d’Arnaud Guide-Conférencier de l’office de tourisme Cap d’Agde Méditerranée et des membres de l’association Pavidoc
> Départ Parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste, 34450 Vias
#ESCAPADEPATRIMOINE
#ESCAPADEALINFINI
#VISITESIGNATURE .
parvis église Jean-Baptiste Vias 34450 Hérault Occitanie
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English :
%C0 Through old photos and postcards, discover the evolution of the village and its iconic landmarks: squares, avenues, buildings, and the church. A guided tour led by a tour guide and the Pavidoc association
L’événement JEP 2026 VIAS, DÉCOUVERTE EN IMAGES DU VILLAGES Vias a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34
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