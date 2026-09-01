JEP 2026 : Vikings au cœur du patrimoine Route d’Escurac Civrac-en-Médoc

Informations pratiques

Civrac-en-Médoc

JEP 2026 : Vikings au cœur du patrimoine

Route d’Escurac Château d’Escurac Civrac-en-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 14:00:00

Date(s) :

2026-09-20

L’office de tourisme Médoc Vignoble vous informe :

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château d’Escurac, situé à Civrac en Médoc, ouvre les portes de sa chapelle du XIème siècle.

Pour les 200 ans de la photographie, les visiteurs pourront découvrir les dessous d’un shooting photo grandeur nature sur un site historique avec la participation d’associations de reconstitution de la vie viking.

Pique-nique possible sur place, visite libre des lieux, et dégustation gratuite à la demande.

Journée organisée par les « Musiciens du Médoc », avec la participation des « Vikings du Médoc », la photographe Céline Capitani et le Château D’Escurac. .

Route d’Escurac Château d’Escurac Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 09 11 61 musiciensdumedoc@outlook.fr

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English : JEP 2026 : Vikings au cœur du patrimoine

L’événement JEP 2026 : Vikings au cœur du patrimoine Civrac-en-Médoc a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Médoc-Vignoble