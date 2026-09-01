JEP 2026 VISITE COMMENTÉE DE CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers
dimanche 20 septembre 2026 · Castelnau-de-Guers
Informations pratiques
Castelnau-de-Guers
JEP 2026 VISITE COMMENTÉE DE CASTELNAU DE GUERS
place de la Mairie Castelnau-de-Guers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Venez découvrir le patrimoine de Castelnau de Guers à travers un circuit gratuit de 2h avec visite commentée
Dimanche 20 Septembre au programme
RDV 10 h devant la Mairie
– explications d’Iris BRUNNER restauratrice, qui a effectué la restauration des deux portes du chœur de l’église durant 6 mois
– visite des lieux patrimoniaux du village, commentée par Noël HOULES président de l’ASPAHC
– 12h verre de l’amitié offert par la Mairie dans la cour du château
– restauration sur place avec un repas traiteur sur réservation John MAILLET au 06 21 51 60 65
– après-midi conférences organisées par l’ASPAHC à la Maison du Peuple .
place de la Mairie Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 13 61 infos@castelnau-de-guers.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come discover the heritage of Castelnau de Guers on a free 2-hour guided tour
L’événement JEP 2026 VISITE COMMENTÉE DE CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34