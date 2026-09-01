Informations pratiques

Castelnau-de-Guers

JEP 2026 VISITE COMMENTÉE DE CASTELNAU DE GUERS

place de la Mairie Castelnau-de-Guers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Venez découvrir le patrimoine de Castelnau de Guers à travers un circuit gratuit de 2h avec visite commentée

Dimanche 20 Septembre au programme

RDV 10 h devant la Mairie

– explications d’Iris BRUNNER restauratrice, qui a effectué la restauration des deux portes du chœur de l’église durant 6 mois

– visite des lieux patrimoniaux du village, commentée par Noël HOULES président de l’ASPAHC

– 12h verre de l’amitié offert par la Mairie dans la cour du château

– restauration sur place avec un repas traiteur sur réservation John MAILLET au 06 21 51 60 65

– après-midi conférences organisées par l’ASPAHC à la Maison du Peuple .

place de la Mairie Castelnau-de-Guers 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 13 61 infos@castelnau-de-guers.com

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English :

Come discover the heritage of Castelnau de Guers on a free 2-hour guided tour

L’événement JEP 2026 VISITE COMMENTÉE DE CASTELNAU DE GUERS Castelnau-de-Guers a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34