Informations pratiques

Saint-Méard-de-Drône

JEP 2026 – Visite commentée des Peintures de l’église

Place de l’église Saint-Méard-de-Drône Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 14:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir l’église romane de Saint-Méard-de-Dronne, qui a récemment révélé un impressionnant ensemble de peintures murales datant de la fin du XVe siècle.

La visite commentée par l’association Saint-Méard-de Dronne Patrimoine, vous invite à contempler de grandes scènes qui se succèdent, parmi lesquelles la Vierge à l’Enfant accompagnée d’un cortège d’anges musiciens, le Christ en gloire entouré du tétramorphe et un impressionnant Jugement dernier.

Cela s’inscrit dans le cadre d’un programme proposé par le CAUE de la Dordogne et le service Collections et Sites patrimoniaux du Département en partenariat. Celui-ci comprend également des conférences organisées le matin à Tocane, ainsi que des visites guidées du château de Fayolle, programmées à 14h, 15h15.

Sur réservation .

Place de l’église Saint-Méard-de-Drône 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 37 13

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English : JEP 2026 – Visite commentée des Peintures de l’église

L’événement JEP 2026 – Visite commentée des Peintures de l’église Saint-Méard-de-Drône a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne