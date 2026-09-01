Informations pratiques

Casseneuil

JEP 2026 – Visite commentée du Moulin de Beaujeau

948 Route du Lédat Casseneuil Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez le moulin de Beaujeau, installé sur les rives de la Lède et transformé en scierie dans les années 1930. Au cours de la visite, plongez dans l’univers des anciens ateliers de forge, d’affûtage et de menuiserie, et assistez à la mise en fonctionnement du rouet.

Découvrez le moulin de Beaujeau, installé sur les rives de la Lède et transformé en scierie dans les années 1930. Au cours de la visite, plongez dans l’univers des anciens ateliers de forge, d’affûtage et de menuiserie, et assistez à la mise en fonctionnement du rouet, de la turbine et de la génératrice de 100 volts, témoins d’un remarquable patrimoine industriel. .

948 Route du Lédat Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 47 94 99

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English : JEP 2026 – Visite commentée du Moulin de Beaujeau

Discover the Beaujeau Mill, located on the banks of the Lède River and converted into a sawmill in the 1930s. During the tour, immerse yourself in the world of the old blacksmith’s shop, sharpening workshop, and carpentry shop, and watch as the waterwheel is set in motion.

L’événement JEP 2026 – Visite commentée du Moulin de Beaujeau Casseneuil a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne