JEP 2026 – Visite commentée du Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre
samedi 19 septembre 2026 · Tocane-Saint-Apre
Informations pratiques
Tocane-Saint-Apre
JEP 2026 – Visite commentée du Moulin de Salles
823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez le Moulin de Salles, témoin du patrimoine industriel local, à travers des visites commentées régulières tout au long du week-end.
Il sera ouvert à la visite les 19 et 20 septembre de 15h à 18h.
Toutes les heures à partir de 15h, visites commentées.
Découvrez le Moulin de Salles, témoin du patrimoine industriel local, à travers des visites commentées régulières tout au long du week-end.
Il sera ouvert à la visite les 19 et 20 septembre de 15h à 18h.
Toutes les heures à partir de 15h, visites commentées sur l’histoire du moulin et de ses appareillages.
A voir la très jolie exposition de photographie animalière.
Crêpes et buvette seront proposées les deux après-midi. .
823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27
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English : JEP 2026 – Visite commentée du Moulin de Salles
Discover the Moulin de Salles, a testament to the local industrial heritage, through regular guided tours throughout the weekend.
It will be open to visitors on September 19 and 20 from 3:00 p.m. to 6:00 p.m.
Guided tours will be offered every hour starting at 3:00 p.m.
L’événement JEP 2026 – Visite commentée du Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne
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