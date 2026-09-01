Informations pratiques

Tocane-Saint-Apre

JEP 2026 – Visite commentée du Moulin de Salles

823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez le Moulin de Salles, témoin du patrimoine industriel local, à travers des visites commentées régulières tout au long du week-end.

Il sera ouvert à la visite les 19 et 20 septembre de 15h à 18h.

Toutes les heures à partir de 15h, visites commentées.

Découvrez le Moulin de Salles, témoin du patrimoine industriel local, à travers des visites commentées régulières tout au long du week-end.

Il sera ouvert à la visite les 19 et 20 septembre de 15h à 18h.

Toutes les heures à partir de 15h, visites commentées sur l’histoire du moulin et de ses appareillages.

A voir la très jolie exposition de photographie animalière.

Crêpes et buvette seront proposées les deux après-midi. .

823 Route de Salles Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 70 33 27

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English : JEP 2026 – Visite commentée du Moulin de Salles

Discover the Moulin de Salles, a testament to the local industrial heritage, through regular guided tours throughout the weekend.

It will be open to visitors on September 19 and 20 from 3:00 p.m. to 6:00 p.m.

Guided tours will be offered every hour starting at 3:00 p.m.

L’événement JEP 2026 – Visite commentée du Moulin de Salles Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne