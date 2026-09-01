JEP 2026 – VISITE COMMENTÉE DU SITE, MOULIN À EAU, CLAIRIÈRE DES CHÊNES, THÉATRE DE VERDURE Villeneuve-la-Comptal

Informations pratiques

Villeneuve-la-Comptal

JEP 2026 – VISITE COMMENTÉE DU SITE, MOULIN À EAU, CLAIRIÈRE DES CHÊNES, THÉATRE DE VERDURE

Route de Mazères Villeneuve-la-Comptal Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ce petit patrimoine témoigne de la vie et de l’économie d’autrefois dans le Lauragais. Bien conservé, le moulin est valorisé depuis dix ans par l’association Le Moulin de la Pomelle.

La visite vous permettra de comprendre son fonctionnement, de découvrir la chambre du rouet et son impressionnante meule en granit, mais aussi d’explorer les différents aménagements du site : canal d’amenée, barrage et clairière.

Vous découvrirez également le travail mené par les bénévoles pour transformer cet espace naturel remarquable en un véritable lieu culturel pour le village. Son théâtre de verdure accueille aujourd’hui des séances de cinéma en plein air, des spectacles de danse contemporaine, du théâtre, de la musique et de la poésie, notamment à l’occasion du festival « Un poisson sur le toit ».

En parallèle, une exposition exceptionnelle de photographies anciennes retrace la vie du village et de ses habitants, à partir de documents collectés auprès des Villenevoises et des Villeneuvois.

Un parcours sonore interactif en accès libre vous permettra également d’écouter la voix des anciens.

Visites à 14h30, 15h30 et 16h30.

Buvette et pâtisseries sur place.

Accès

Parking sur le site, chemin face à « la Gare » route de Mazère, Ou parking de l’école à l’entrée du village. On accède facilement à pied depuis le pont sur la Pomelle, petit sentier balisé avec parcours sonore et visuel à découvrir sur l’histoire du lieu. .

Route de Mazères Villeneuve-la-Comptal 11400 Aude Occitanie +33 6 74 73 97 05

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English :

L’événement JEP 2026 – VISITE COMMENTÉE DU SITE, MOULIN À EAU, CLAIRIÈRE DES CHÊNES, THÉATRE DE VERDURE Villeneuve-la-Comptal a été mis à jour le 2026-09-09 par 11 – OT Castelnaudary Lauragais Audois