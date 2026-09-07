JEP 2026 – Visite de la plateforme de compostage de Signes (83), Plateforme de compostage de Signes – Veolia, Signes

Informations pratiques

JEP 2026 – Visite de la plateforme de compostage de Signes (83) Samedi 19 septembre, 09h00, 10h00, 11h00, 12h00 Plateforme de compostage de Signes – Veolia Var

4 visites disponibles par groupe de 16 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T12:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

À Signes, les déchets verts issus des communes, des entreprises et des particuliers connaissent une seconde vie. Branches, tontes et résidus végétaux y sont transformés en compost, une ressource utile pour les sols et l’agriculture locale. Cette visite vous permettra de comprendre les différentes étapes du processus de valorisation organique et de découvrir comment un déchet naturel peut redevenir une ressource concrète au service du territoire.

Plateforme de compostage de Signes – Veolia 3000 Route de Marseille,83870 Signes Signes 83870 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://evdr.co/pupdn »}] À Signes, les déchets verts issus des communes, des entreprises et des particuliers connaissent une seconde vie. Branches, tontes et résidus végétaux y sont transformés en compost, une ressource utile pour les sols et l’agriculture locale. Cette visite vous permettra de comprendre les différentes étapes du processus de valorisation organique et de découvrir comment un déchet naturel peut redevenir une ressource concrète au service du territoire.

À Signes, les déchets verts issus des communes, des entreprises et des particuliers connaissent une seconde vie. Branches, tontes et résidus végétaux y sont transformés en compost, une ressource pour…

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