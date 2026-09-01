JEP 2026 – Visite de l’Atelier de Vent de Voyage Zone Artisanale Dinard
samedi 19 septembre 2026 · Zone Artisanale · Dinard
Informations pratiques
Dinard
JEP 2026 – Visite de l’Atelier de Vent de Voyage
Zone Artisanale 6 Rue Isaac Newton Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite de l’atelier Vent de Voyage dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Vent de Voyage est l’atelier pionnier de la voile recyclée en France depuis l’an 2000. Nous sommes la seule entreprise de Bretagne à fabriquer la totalité de nos sacs avec nos propres couturières. En 1h, nous vous présentons notre savoir-faire et les différentes étapes qui permettent de passer d’une voile de bateau à un sac Vent de Voyage. Ce savoir-faire est issu à la fois du monde de la voilerie et de celui de la maroquinerie.
Visites d’1h à 9h30 et 11h.
15 personnes maximum par visite.
Visite accessible PMR.
Réservation obligatoire :
– Par mail : ventdevoyage.dinard@gmail.com
– Par téléphone : 09 84 03 54 87 .
Zone Artisanale 6 Rue Isaac Newton Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 9 84 03 54 87
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English :
L’événement JEP 2026 – Visite de l’Atelier de Vent de Voyage Dinard a été mis à jour le 2026-09-11 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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