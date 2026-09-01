JEP 2026 Visite de l’église de Saint-Jean de Castelpers Saint-Just-sur-Viaur
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Just-sur-Viaur
Informations pratiques
Saint-Just-sur-Viaur
JEP 2026 Visite de l’église de Saint-Jean de Castelpers
Église de Saint-Just sur Viaur Saint-Just-sur-Viaur Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Patrimoine, nature et convivialité pour cette édition 2026
Au programme
09h30 petite randonnée accompagnée, départ de l’église, 8km, environ 02h30
12h30 verre de l’amitié offert, possibilité de pique-niquer sur place
14h30 concert de la chorale bulle d’air dans l’église
Visite libre de l’église toute la journée de 09h à 18h .
Église de Saint-Just sur Viaur Saint-Just-sur-Viaur 12170 Aveyron Occitanie +33 6 15 17 53 78
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English :
Heritage, nature, and a warm, welcoming atmosphere for the 2026 edition
L’événement JEP 2026 Visite de l’église de Saint-Jean de Castelpers Saint-Just-sur-Viaur a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)