JEP 2026 – Visite de l’église Saint-Cybard Place du prieuré La Tour-Blanche-Cercles
vendredi 18 septembre 2026 · Place du prieuré · La Tour-Blanche-Cercles
Informations pratiques
La Tour-Blanche-Cercles
JEP 2026 – Visite de l’église Saint-Cybard
Place du prieuré Cercles La Tour-Blanche-Cercles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 14:00:00
fin : 2026-09-18 15:30:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Des journées « à la carte » pour découvrir l’un des hauts lieux de l’art roman remanié, à travers des visites libres ou commentées, des conférences, des jeux et des ateliers.
Petits et grands sont invités à plonger dans l’histoire et l’architecture de ce monument historique, longtemps resté dans l’o
Des journées « à la carte » pour découvrir l’un des hauts lieux de l’art roman remanié, à travers des visites libres ou commentées, des conférences, des jeux et des ateliers.
Petits et grands sont invités à plonger dans l’histoire et l’architecture de ce monument historique, longtemps resté dans l’ombre. .
Place du prieuré Cercles La Tour-Blanche-Cercles 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 16 29 98
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English : JEP 2026 – Visite de l’église Saint-Cybard
Guided tour of the church from 11 a.m. as part of the Journées du Patrimoine (Heritage Days) and Duo Saiga concert at 5 p.m. in the church
L’événement JEP 2026 – Visite de l’église Saint-Cybard La Tour-Blanche-Cercles a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne