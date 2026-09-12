JEP 2026 VISITE DES BUNKERS DE LA TAMARISSIÈRE LA TAMARISSIERE Agde

Informations pratiques

Agde

JEP 2026 VISITE DES BUNKERS DE LA TAMARISSIÈRE

LA TAMARISSIERE 4 rue Commandant Malet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Suite au débarquement des Alliés en Afrique du Nord en novembre 1942, Hitler ordonne l’envahissement de la zone Sud et fait construire plus 900 bunkers sur la côte méditerranéenne. 4 d’entre eux ont été restaurés ici par l’association Agde Histoire 39-45.

Visitez les bunkers du Mur de Méditerranée !

Suite au débarquement des Alliés en Afrique du Nord, en novembre 1942, Hitler ordonne l’envahissement de la zone dite Libre française au Sud. Comme ils l’ont fait côté Atlantique, plus de 900 bunkers sont construits sur la côte méditerranéenne, le Südwall , (le Mur de Méditerranée), dont près d’une centaine pour la commune d’Agde et son Cap. La Tamarissière, zone d’un possible débarquement, est fortement fortifiée…

Ces bâtiments guerriers sont symboliques de la Seconde Guerre Mondiale et particulièrement de la période méconnue d’après novembre 1942 qui voit l’envahissement de la zone Sud dite libre par les troupes allemandes, jusqu’à sa libération par les troupes alliées débarquées près de Toulon en août 1944 .

Fléchage depuis le parking du Front de Mer. .

LA TAMARISSIERE 4 rue Commandant Malet Agde 34300 Hérault Occitanie +33 6 22 60 51 83 agdehistoire3945@yahoo.fr

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English :

Following the Allied landings in North Africa in November 1942, Hitler ordered the invasion of the southern zone and had over 900 bunkers built along the Mediterranean coast. 4 of them have been restored here by the Agde Histoire 39-45 association.

L’événement JEP 2026 VISITE DES BUNKERS DE LA TAMARISSIÈRE Agde a été mis à jour le 2026-09-02 par 34 ADT34