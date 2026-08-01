JEP 2026 Visite du château de Saint-Pont Château de Saint-Pont Saint-Pont
samedi 19 septembre 2026 · Château de Saint-Pont · Saint-Pont
Informations pratiques
Saint-Pont
JEP 2026 Visite du château de Saint-Pont
Château de Saint-Pont 9 route de Brout-Vernet Saint-Pont Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Visite du Château de Saint-Pont. Visite libre ou guidée du parc, des granges et du four à pain du XVe s.
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Château de Saint-Pont 9 route de Brout-Vernet Saint-Pont 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 52 02 mairie.saint-pont@wanadoo.fr
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English :
Tour of the Château de Saint-Pont. Self-guided or guided tour of the grounds, the barns, and the 15th-century bread oven.
L’événement JEP 2026 Visite du château de Saint-Pont Saint-Pont a été mis à jour le 2026-08-01 par Vichy Destinations
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