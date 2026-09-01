Informations pratiques

Brousses-et-Villaret

JEP 2026 VISITE DU MOULIN À PAPIER

Brousses-et-Villaret Aude

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Moulin à papier de Brousses vous propose la découverte d’un savoir-faire millénaire la fabrication du papier fait.

Au cours de la visite guidée (1h), vous découvrirez l’histoire locale des papetiers , les anciens moteurs hydrauliques et surtout la fabrication de la pâte à papier.

Le moment magique la démonstration de fabrication de feuilles de papier à la forme à main.

Après la visite , chacun pourra s’initier, mettre la main à la pâte et faire ses propres feuilles de papier (en supplément)

Prêt à embarquez pour un voyage dans la magie du papier?

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Brousses-et-Villaret 11390 Aude Occitanie +33 4 68 26 67 43 moulin.a.papier@orange.fr

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English :

To celebrate European Heritage Days, the Brousses Paper Mill invites you to discover a craft that dates back a thousand years: handmade paper production.

During the guided tour (1 hour), you’ll learn about the local history of papermakers, the old water-powered engines, and, above all, the process of making paper pulp.

The highlight: a demonstration of how to make sheets of hand-formed paper.

After the tour, everyone can try their hand at it, get their hands in the pulp, and make their own sheets of paper (for an additional fee).

Are you ready to embark on a journey into the magic of paper?

L’événement JEP 2026 VISITE DU MOULIN À PAPIER Brousses-et-Villaret a été mis à jour le 2026-08-31 par