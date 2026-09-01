JEP 2026 – Visite du Moulin de la Presle Moulin de la Presle Planchez

Informations pratiques

Planchez

JEP 2026 – Visite du Moulin de la Presle

Moulin de la Presle Chemin du moulin de la Presle Planchez Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Rue Jacquand puis chemin du Moulin de la Presle.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du moulin de la Presle et découvrez une exposition d’ustensiles et d’objets traditionnels morvandiaux anciens, une magnifique exposition de vieux tracteurs par l’association Tractomanie Morvan Bazois. Un concert de musique traditionnelle sera proposé sous un barnum, ainsi qu’une dégustation de grapiaux et une buvette. Exceptionnellement, un ancien boulanger vendra sa production de pains au levain cuits au feu de bois. Entrée libre .

Moulin de la Presle Chemin du moulin de la Presle Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 47 78 80

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English : JEP 2026 – Visite du Moulin de la Presle

L’événement JEP 2026 – Visite du Moulin de la Presle Planchez a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs