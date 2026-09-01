JEP 2026 – Visite du moulin de Marnay JEP 2026 – Moulin de Marnay Alligny-en-Morvan

Informations pratiques

Alligny-en-Morvan

JEP 2026 – Visite du moulin de Marnay

JEP 2026 – Moulin de Marnay 6 route des moulins Alligny-en-Morvan Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 16:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite du moulin de Marnay De 10h à 17h. Si la première mention du moulin de Marnay date de 1260, le site a été transformé au cours des siècles. Le moulin a fonctionné jusqu’en 1970 mais a gardé toute la machinerie. La visite d’environ 45 minutes, démarre toutes les heures pleines de 10h à 17h. La réédition du bulletin reprenant l’historique du moulin de Marnay et de quelques autres moulins avoisinant sera présenté le dimanche 28 juin 2026. Présence de quelques écrivains locaux. .

JEP 2026 – Moulin de Marnay 6 route des moulins Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté moulin.marnay@netcourrier.com

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English : JEP 2026 – Visite du moulin de Marnay

L’événement JEP 2026 – Visite du moulin de Marnay Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs