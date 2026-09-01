JEP 2026 – Visite du moulin de Marnay JEP 2026 – Moulin de Marnay Alligny-en-Morvan
dimanche 20 septembre 2026 · JEP 2026 - Moulin de Marnay · Alligny-en-Morvan
Informations pratiques
Alligny-en-Morvan
JEP 2026 – Visite du moulin de Marnay
JEP 2026 – Moulin de Marnay 6 route des moulins Alligny-en-Morvan Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 16:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite du moulin de Marnay De 10h à 17h. Si la première mention du moulin de Marnay date de 1260, le site a été transformé au cours des siècles. Le moulin a fonctionné jusqu’en 1970 mais a gardé toute la machinerie. La visite d’environ 45 minutes, démarre toutes les heures pleines de 10h à 17h. La réédition du bulletin reprenant l’historique du moulin de Marnay et de quelques autres moulins avoisinant sera présenté le dimanche 28 juin 2026. Présence de quelques écrivains locaux. .
JEP 2026 – Moulin de Marnay 6 route des moulins Alligny-en-Morvan 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté moulin.marnay@netcourrier.com
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English : JEP 2026 – Visite du moulin de Marnay
L’événement JEP 2026 – Visite du moulin de Marnay Alligny-en-Morvan a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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