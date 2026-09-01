Informations pratiques

Petit-Bersac

JEP 2026 – Visite du Musée Gallo Romain

Petit-Bersac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

On remonte dans le temps pour une visite au cœur de l’Antiquité. C’est à Petit-Bersac que ce musée vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir une collection de vestiges et objets de l’époque gallo-romaine, car oui la région était occupée à cette époque ! L’accès sera possible en visite libre de

On remonte dans le temps pour une visite au cœur de l’Antiquité. C’est à Petit-Bersac que ce musée vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir une collection de vestiges et objets de l’époque gallo-romaine, car oui la région était occupée à cette époque ! L’accès sera possible en visite libre de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h lors des deux journées.

Pour plus d’information – 06 82 21 59 11 .

Petit-Bersac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 21 59 11

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English : JEP 2026 – Visite du Musée Gallo Romain

Let’s travel back in time for a visit to the heart of antiquity. Located in Petit-Bersac, this museum welcomes you to discover a collection of artifacts and objects from the Gallo-Roman era—because, yes, the region was occupiedat that time! Admission is available for self-guided tours of

L’événement JEP 2026 – Visite du Musée Gallo Romain Petit-Bersac a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne