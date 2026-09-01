JEP 2026 – Visite du Musée Gallo Romain Petit-Bersac
samedi 19 septembre 2026 · Petit-Bersac
Informations pratiques
Petit-Bersac
JEP 2026 – Visite du Musée Gallo Romain
Petit-Bersac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:30:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
On remonte dans le temps pour une visite au cœur de l’Antiquité. C’est à Petit-Bersac que ce musée vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir une collection de vestiges et objets de l’époque gallo-romaine, car oui la région était occupée à cette époque ! L’accès sera possible en visite libre de
On remonte dans le temps pour une visite au cœur de l’Antiquité. C’est à Petit-Bersac que ce musée vous ouvre ses portes pour vous faire découvrir une collection de vestiges et objets de l’époque gallo-romaine, car oui la région était occupée à cette époque ! L’accès sera possible en visite libre de 9h30 à 12h et de 14h30 à 18h lors des deux journées.
Pour plus d’information – 06 82 21 59 11 .
Petit-Bersac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 21 59 11
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English : JEP 2026 – Visite du Musée Gallo Romain
Let’s travel back in time for a visit to the heart of antiquity. Located in Petit-Bersac, this museum welcomes you to discover a collection of artifacts and objects from the Gallo-Roman era—because, yes, the region was occupiedat that time! Admission is available for self-guided tours of
L’événement JEP 2026 – Visite du Musée Gallo Romain Petit-Bersac a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne