JEP 2026 Visite du Théâtre Debussy Théâtre Debussy Dinard

Informations pratiques

Dinard

JEP 2026 Visite du Théâtre Debussy

Théâtre Debussy 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation de propriétaires privés.

– VISITE DU THÉÂTRE DEBUSSY Samedi 19 septembre à 10h.

Venez pousser les portes de ce théâtre à l’italienne du 19e siècle et découvrir l’histoire de ce vestige d’un passé glorieux, celui du Casino Balneum construit pendant les Années folles.

Drisse, costière, proscénium, brigadier… Ces mots, ainsi que les coulisses du théâtre de Dinard, n’auront plus de secret pour vous à l’issue de cette visite guidée proposée par les services culturels de la ville.

20 personnes par visite maximum.

Réservation OBLIGATOIRE sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude billetterie.dinardemeraudetourisme.com / Ouverture de la billetterie le 05 septembre.

Aucune réservation par téléphone ni par courrier.

Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie OBLIGATOIRE de 5€ lors de la réservation. Ce dépôt de garantie permet d’éviter les désistements de dernière minute qui privent d’autres visiteurs du plaisir de découvrir la ville. Les 5€ vous seront restitués directement sur votre compte bancaire la semaine suivante. .

Théâtre Debussy 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement JEP 2026 Visite du Théâtre Debussy Dinard a été mis à jour le 2026-09-01 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme