JEP 2026 : Visite d’un atelier de sculpture céramique et bronze Atelier du Magasin Saint-Laurent-Médoc
samedi 19 septembre 2026 · Atelier du Magasin · Saint-Laurent-Médoc
Informations pratiques
Saint-Laurent-Médoc
JEP 2026 : Visite d’un atelier de sculpture céramique et bronze
Atelier du Magasin 31 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :
dans le cadre des JEP, dont le thème est consacré à la photographie pour ses 200 ans, témoignages photographiques sur le lieu agrémenté de cartes postales anciennes, c’est aussi l’occasion de découvrir un espace artistique unique où la création prend vie, entre céramique et bronze.
La maison qui abrite cet atelier, construite sous Napoléon III, a ce style architectural qui s’apparente aux constructions « soulacaises ». .
Atelier du Magasin 31 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 07 22 alexisdanielgaly@gmail.com
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English : JEP 2026 : Visite d’un atelier de sculpture céramique et bronze
L’événement JEP 2026 : Visite d’un atelier de sculpture céramique et bronze Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Médoc-Vignoble
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