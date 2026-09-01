JEP 2026 : Visite d’un atelier de sculpture céramique et bronze Atelier du Magasin Saint-Laurent-Médoc

Informations pratiques

Saint-Laurent-Médoc

JEP 2026 : Visite d’un atelier de sculpture céramique et bronze

Atelier du Magasin 31 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc Gironde

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

L’Office de Tourisme Médoc-Vignoble vous informe :

dans le cadre des JEP, dont le thème est consacré à la photographie pour ses 200 ans, témoignages photographiques sur le lieu agrémenté de cartes postales anciennes, c’est aussi l’occasion de découvrir un espace artistique unique où la création prend vie, entre céramique et bronze.

La maison qui abrite cet atelier, construite sous Napoléon III, a ce style architectural qui s’apparente aux constructions « soulacaises ». .

Atelier du Magasin 31 Rue du Général de Gaulle Saint-Laurent-Médoc 33112 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 93 07 22 alexisdanielgaly@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP 2026 : Visite d’un atelier de sculpture céramique et bronze

L’événement JEP 2026 : Visite d’un atelier de sculpture céramique et bronze Saint-Laurent-Médoc a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Médoc-Vignoble