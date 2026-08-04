JEP 2026 VISITE GUIDÉE AU CHÂTEAU DE BOUISSE Bouisse
dimanche 20 septembre 2026 · Bouisse
Informations pratiques
Bouisse
JEP 2026 VISITE GUIDÉE AU CHÂTEAU DE BOUISSE
2 camin de Mielobre Bouisse Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Les amis du château de Bouisse vous convient pour une visite commentée !
Venez découvrir les différentes salles du château en parcourant les siècles auprès d’une guide passionné par son histoire.
D’abord château-fort depuis le 13ème siècle, le château est transformé au fil des siècle et adapté au style Renaissance. Longtemps utilisé comme bâtiment agricole, le domaine a été racheté en 1951 par l’écrivain René Nelli et son épouse Suzanne Ramon-Nelli. Ils opèrent une série de travaux et lui redonne son allure du XVIIème siècle.
Depuis 2008, les amis du château de Bouisse poursuivent le travail engagé pour larestauration.
Réservation conseillée.
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2 camin de Mielobre Bouisse 11330 Aude Occitanie +33 6 79 10 11 32 chateau.de.bouisse@gmail.com
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English :
The Friends of Bouisse Castle invite you to a guided tour!
Come and discover the different rooms of the château as you travel through the centuries with a guide who is passionate about its history.
Originally a fortified castle since the 13th century, the château was transformed over the centuries and adapted to the Renaissance style. Long used as a farm building, the estate was bought in 1951 by writer René Nelli and his wife Suzanne Ramon-Nelli. They undertook a series of renovations, restoring the château to its 17th-century appearance.
Since 2008, the Friends of Château de Bouisse have been continuing the restoration work.
Reservations recommended.
L’événement JEP 2026 VISITE GUIDÉE AU CHÂTEAU DE BOUISSE Bouisse a été mis à jour le 2026-08-04 par
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