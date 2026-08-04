Informations pratiques

Bouisse

JEP 2026 VISITE GUIDÉE AU CHÂTEAU DE BOUISSE

2 camin de Mielobre Bouisse Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Les amis du château de Bouisse vous convient pour une visite commentée !

Venez découvrir les différentes salles du château en parcourant les siècles auprès d’une guide passionné par son histoire.

D’abord château-fort depuis le 13ème siècle, le château est transformé au fil des siècle et adapté au style Renaissance. Longtemps utilisé comme bâtiment agricole, le domaine a été racheté en 1951 par l’écrivain René Nelli et son épouse Suzanne Ramon-Nelli. Ils opèrent une série de travaux et lui redonne son allure du XVIIème siècle.

Depuis 2008, les amis du château de Bouisse poursuivent le travail engagé pour larestauration.

Réservation conseillée.

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2 camin de Mielobre Bouisse 11330 Aude Occitanie +33 6 79 10 11 32 chateau.de.bouisse@gmail.com

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English :

The Friends of Bouisse Castle invite you to a guided tour!

Come and discover the different rooms of the château as you travel through the centuries with a guide who is passionate about its history.

Originally a fortified castle since the 13th century, the château was transformed over the centuries and adapted to the Renaissance style. Long used as a farm building, the estate was bought in 1951 by writer René Nelli and his wife Suzanne Ramon-Nelli. They undertook a series of renovations, restoring the château to its 17th-century appearance.

Since 2008, the Friends of Château de Bouisse have been continuing the restoration work.

Reservations recommended.

L’événement JEP 2026 VISITE GUIDÉE AU CHÂTEAU DE BOUISSE Bouisse a été mis à jour le 2026-08-04 par