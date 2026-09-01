Informations pratiques

Sauveterre-la-Lémance

JEP 2026 – Visite guidée de la chapelle des Morts, un savoir oublié du XXIe siècle

Parvis de l’église Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découverte des cinq registres d’enduits peints de la Chapelle des Morts (XIème siècle), montrant l’histoire de l’ornementation des églises du 12ème au 19ème siècles. Une visite guidée d’exception !

Découverte des cinq registres d’enduits peints de la Chapelle des Morts (XIème siècle), montrant l’histoire de l’ornementation des églises du 12ème au 19ème siècles. Une visite guidée d’exception !

Sauveterre-la-Lémance dispose de nombreux atouts comme son site préhistorique du Martinet, le Château des Rois-Ducs et sa Chapelle des Morts. Celle-ci, datée du 11e siècle, recèle une série de fresques peintes qui viennent d’être révélées au grand public.

La Chapelle des Morts est célèbre pour ses enduits peints représentant Sainte-Catherine d’Alexandrie et son martyre. Cependant, lors d’une campagne de restauration achevée en 2025, d’autres décors de différentes époques ont été mis à jour, permettant dorénavant une lecture diachronique des techniques et des motifs des peintures religieuses allant du 12e siècle au 19e siècle. .

Parvis de l’église Sauveterre-la-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine lapetiteescapade@outlook.fr

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English : JEP 2026 – Visite guidée de la chapelle des Morts, un savoir oublié du XXIe siècle

Discovery of the Five Layers of Painted Plaster in the Chapel of the Dead (11th century), illustrating the history of church ornamentation from the 12th to the 19th centuries. A truly exceptional guided tour!

L’événement JEP 2026 – Visite guidée de la chapelle des Morts, un savoir oublié du XXIe siècle Sauveterre-la-Lémance a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne