JEP 2026 Visite guidée de La Charité Centre Social Rural Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne
dimanche 20 septembre 2026 · Centre Social Rural Espace La Charité · Lavault-Sainte-Anne
Informations pratiques
Lavault-Sainte-Anne
JEP 2026 Visite guidée de La Charité
Centre Social Rural Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez l’ancien hôpital-orphelinat de La Charité à Lavault-Sainte-Anne, classé monument historique et bâtiment du XXème siècle. Ce monument a été édifié grâce au Legs du Vicomte Paillhou et sa volonté de venir en aide aux pauvres et aux orphelins.
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Centre Social Rural Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 74 26 94 secretariat.csr.lavaultsteanne@gmail.com
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English :
Discover the former La Charité hospital and orphanage in Lavault-Sainte-Anne, a historic monument and 20th-century building. This monument was built thanks to the bequest of Viscount Paillhou and his desire to help the poor and orphans.
L’événement JEP 2026 Visite guidée de La Charité Lavault-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme