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JEP 2026 Visite guidée de La Charité Centre Social Rural Espace La Charité Lavault-Sainte-Anne

dimanche 20 septembre 2026 · Centre Social Rural Espace La Charité · Lavault-Sainte-Anne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre Social Rural Espace La Charité
Adresse
Allée Georges Sauvestre
Ville
03310 Lavault-Sainte-Anne
Département
Allier
Tarif

Lavault-Sainte-Anne

JEP 2026 Visite guidée de La Charité

Centre Social Rural Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Découvrez l’ancien hôpital-orphelinat de La Charité à Lavault-Sainte-Anne, classé monument historique et bâtiment du XXème siècle. Ce monument a été édifié grâce au Legs du Vicomte Paillhou et sa volonté de venir en aide aux pauvres et aux orphelins.
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Centre Social Rural Espace La Charité Allée Georges Sauvestre Lavault-Sainte-Anne 03310 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 59 74 26 94  secretariat.csr.lavaultsteanne@gmail.com

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English :

Discover the former La Charité hospital and orphanage in Lavault-Sainte-Anne, a historic monument and 20th-century building. This monument was built thanks to the bequest of Viscount Paillhou and his desire to help the poor and orphans.

L’événement JEP 2026 Visite guidée de La Charité Lavault-Sainte-Anne a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme