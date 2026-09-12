JEP 2026 Visite guidée De l’Auberge au Palace Hôtel Dinard Côte d’Emeraude Tourisme Dinard
samedi 19 septembre 2026 · Dinard Côte d'Emeraude Tourisme · Dinard
Informations pratiques
Dinard
JEP 2026 Visite guidée De l’Auberge au Palace Hôtel
Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation de propriétaires privés.
-DE L’AUBERGE AU PALACE HOTEL Samedi 19 septembre à 15h.
Cette balade vous permet de découvrir l’histoire de l’hôtellerie dinardaise, des premières auberges aux luxueux
palaces des Années Folles. Suivez-nous à travers cette découverte de lieux exceptionnels comme l’hôtel Printania et le Grand hôtel.
Visite commentée d’1h30. 30 personnes par visite maximum.
Lieu de rendez-vous Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude , 2 boulevard Feart 35800 Dinard.
Réservation OBLIGATOIRE sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude billetterie.dinardemeraudetourisme.com / Ouverture de la billetterie le 05 septembre.
Aucune réservation par téléphone ni par courrier.
Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie OBLIGATOIRE de 5€ lors de la réservation. Ce dépôt de garantie permet d’éviter les désistements de dernière minute qui privent d’autres visiteurs du plaisir de découvrir la ville. Les 5€ vous seront restitués directement sur votre compte bancaire la semaine suivante. .
Dinard Côte d’Emeraude Tourisme 2 Boulevard Féart Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30
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English :
L’événement JEP 2026 Visite guidée De l’Auberge au Palace Hôtel Dinard a été mis à jour le 2026-08-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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