JEP 2026 – Visite guidée du château des Vallons Château des Vallons Verteuil-d’Agenais
samedi 19 septembre 2026 · Château des Vallons · Verteuil-d'Agenais
Informations pratiques
Verteuil-d’Agenais
JEP 2026 – Visite guidée du château des Vallons
Château des Vallons 2 Rue André Aubaret Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Le corps de logis principal, situé au Sud-Est, a été construit par la famille de Caumont à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle. Le corps de logis ouest a été restauré en 1839 pour en faire une école. L’ensemble du bâtiment était abandonné en 1996. L’aile construite à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle a été restaurée, rebaptisée château des Vallons et transformée en hôtel. Le château a été inscrit au titre des Monuments historiques le 10 janvier 1996. Le château des Vallons surplombe la campagne. Il dispose d’une terrasse, d’un jardin, d’une luxueuse bibliothèque, de meubles et tableaux anciens. Il s’agit d’une véritable parenthèse « hors du temps » à vivre.
Groupe de 10 personnes maximum. .
Château des Vallons 2 Rue André Aubaret Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 18 17 16
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English : JEP 2026 – Visite guidée du château des Vallons
L’événement JEP 2026 – Visite guidée du château des Vallons Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne
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