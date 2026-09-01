JEP 2026 – Visite guidée du château des Vallons Château des Vallons Verteuil-d’Agenais

Informations pratiques

Verteuil-d’Agenais

JEP 2026 – Visite guidée du château des Vallons

Château des Vallons 2 Rue André Aubaret Verteuil-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le corps de logis principal, situé au Sud-Est, a été construit par la famille de Caumont à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle. Le corps de logis ouest a été restauré en 1839 pour en faire une école. L’ensemble du bâtiment était abandonné en 1996. L’aile construite à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle a été restaurée, rebaptisée château des Vallons et transformée en hôtel. Le château a été inscrit au titre des Monuments historiques le 10 janvier 1996. Le château des Vallons surplombe la campagne. Il dispose d’une terrasse, d’un jardin, d’une luxueuse bibliothèque, de meubles et tableaux anciens. Il s’agit d’une véritable parenthèse « hors du temps » à vivre.

Groupe de 10 personnes maximum. .

Château des Vallons 2 Rue André Aubaret Verteuil-d’Agenais 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 18 17 16

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English : JEP 2026 – Visite guidée du château des Vallons

L’événement JEP 2026 – Visite guidée du château des Vallons Verteuil-d’Agenais a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne