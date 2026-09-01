Informations pratiques

Saint-Silvain-Bellegarde

JEP 2026 Visite guidée organisée par la municipalité de Saint-Silvain-Bellegarde

Place de l’église Saint-Silvain-Bellegarde Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 10:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Présentation

• du bâtiment et de son histoire, inscrit au titre des Monuments historiques depuis 1925 (XIIIe-XVIIe siècles) ;

• du retable et des autels baroques, classés au titre des Monuments historiques en 1992 et 2016, datant du XVIIe siècle ;

• d’un rare Christ en croix polychrome, inscrit au titre des Monuments historiques en 2011, datant de la fin du XVe siècle ou du début du XVIe siècle. .

Place de l’église Saint-Silvain-Bellegarde 23190 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 62 47

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English : JEP 2026 Visite guidée organisée par la municipalité de Saint-Silvain-Bellegarde

L’événement JEP 2026 Visite guidée organisée par la municipalité de Saint-Silvain-Bellegarde Saint-Silvain-Bellegarde a été mis à jour le 2026-08-21 par Creuse Tourisme