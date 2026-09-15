Informations pratiques

Dinard

JEP 2026 – Visite guidée « Saint-Enogat : terre d’artistes »

Rue Abbé Langevin Fontaine Jules Vernes Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation de propriétaires privés.

– SAINT-ENOGAT : TERRES D’ARTISTES – Samedi 19 septembre à 10h et 15h.

Cet ancien bourg rural, dont dépendait le petit hameau de Dinard, est désormais un quartier très prisé de la station balnéaire. En compagnie d’un·e guide-conférencier·e, marchez

dans les pas des artistes et intellectuels, comme Judith Gautier, qui ont séjourné dans les « villas de la mer » créées par Albert Lacroix, le célèbre éditeur de Victor Hugo. Cette visite vous réserve une découverte tout à fait exceptionnelle !

Visite commentée d’1h30. 30 personnes par visite maximum.

Lieu de rendez-vous : Fontaine Jules Vernes, 2 rue Abbé Langevin 35800 Dinard

Réservation OBLIGATOIRE sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude : billetterie.dinardemeraudetourisme.com / Ouverture de la billetterie le 05 septembre.

Aucune réservation par téléphone, par mail ou par courrier.

Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie OBLIGATOIRE de 5€ lors de la réservation. Ce dépôt de garantie permet d’éviter les désistements de dernière minute qui privent d’autres visiteurs du plaisir de découvrir la ville. Les 5€ vous seront restitués directement sur votre compte bancaire la semaine suivante. .

Rue Abbé Langevin Fontaine Jules Vernes Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement JEP 2026 – Visite guidée « Saint-Enogat : terre d’artistes » Dinard a été mis à jour le 2026-09-03 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme