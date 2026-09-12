JEP 2026 Visite guidée Saint-Enogat terre d’artistes Rue Abbé Langevin Dinard

Informations pratiques

Dinard

JEP 2026 Visite guidée Saint-Enogat terre d’artistes

Rue Abbé Langevin Fontaine Jules Vernes Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Comme chaque année, de nombreuses visites guidées vous permettent de découvrir les secrets de l’architecture balnéaire et de certains lieux privés, grâce à la généreuse participation de propriétaires privés.

– SAINT-ENOGAT TERRES D’ARTISTES Dimanche 20 septembre à 10h et 15h

Cet ancien bourg rural, dont dépendait le petit hameau de Dinard, est désormais un quartier très prisé de la station balnéaire. En compagnie d’un·e guide-conférencier·e, marchez

dans les pas des artistes et intellectuels, comme Judith Gautier, qui ont séjourné dans les villas de la mer créées par Albert Lacroix, le célèbre éditeur de Victor Hugo. Cette visite vous

réserve une découverte tout à fait exceptionnelle !

Visite commentée d’1h30. 30 personnes par visite maximum.

Lieu de rendez-vous Fontaine Jules Vernes, 2 rue Abbé Langevin 35800 Dinard

Réservation OBLIGATOIRE sur la billetterie en ligne de l’Office de Tourisme Dinard Côte d’Emeraude billetterie.dinardemeraudetourisme.com / Ouverture de la billetterie le 05 septembre.

Aucune réservation par téléphone ni par courrier.

Les visites sont toutes gratuites mais nécessitent un dépôt de garantie OBLIGATOIRE de 5€ lors de la réservation. Ce dépôt de garantie permet d’éviter les désistements de dernière minute qui privent d’autres visiteurs du plaisir de découvrir la ville. Les 5€ vous seront restitués directement sur votre compte bancaire la semaine suivante. .

Rue Abbé Langevin Fontaine Jules Vernes Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 88 30

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English :

L’événement JEP 2026 Visite guidée Saint-Enogat terre d’artistes Dinard a été mis à jour le 2026-08-30 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme