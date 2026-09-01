JEP 2026 – Visite libre de l’Église Saint-Laurent Rue de l’Église Tréméreuc

Informations pratiques

Tréméreuc

JEP 2026 – Visite libre de l’Église Saint-Laurent

Rue de l’Église Eglise Saint-Laurent Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

La mairie de Tréméreuc vous invite à découvrir son église paroissiale du XVIIè siècle ! Construite sur des fondations très anciennes, cet édifice abrite un remarquable maître-autel entièrement fini à la feuille d’or.

Visite libre. .

Rue de l’Église Eglise Saint-Laurent Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 56 76 43 28

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English :

L’événement JEP 2026 – Visite libre de l’Église Saint-Laurent Tréméreuc a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme