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JEP 2026 – Visite libre de l’Église Saint-Laurent Rue de l’Église Tréméreuc

samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Église · Tréméreuc

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de l'Église
Adresse
Eglise Saint-Laurent
Ville
22490 Tréméreuc
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Tréméreuc

JEP 2026 – Visite libre de l’Église Saint-Laurent

Rue de l’Église Eglise Saint-Laurent Tréméreuc Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

La mairie de Tréméreuc vous invite à découvrir son église paroissiale du XVIIè siècle ! Construite sur des fondations très anciennes, cet édifice abrite un remarquable maître-autel entièrement fini à la feuille d’or.

Visite libre.   .

Rue de l’Église Eglise Saint-Laurent Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 56 76 43 28 

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English :

L’événement JEP 2026 – Visite libre de l’Église Saint-Laurent Tréméreuc a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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