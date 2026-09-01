JEP 2026 – Visite libre de l’Église Saint-Laurent Rue de l’Église Tréméreuc
samedi 19 septembre 2026 · Rue de l'Église · Tréméreuc
Informations pratiques
Tréméreuc
JEP 2026 – Visite libre de l’Église Saint-Laurent
Rue de l’Église Eglise Saint-Laurent Tréméreuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
La mairie de Tréméreuc vous invite à découvrir son église paroissiale du XVIIè siècle ! Construite sur des fondations très anciennes, cet édifice abrite un remarquable maître-autel entièrement fini à la feuille d’or.
Visite libre. .
Rue de l’Église Eglise Saint-Laurent Tréméreuc 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 56 76 43 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement JEP 2026 – Visite libre de l’Église Saint-Laurent Tréméreuc a été mis à jour le 2026-09-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
À voir aussi à Tréméreuc (Côtes-d'Armor)
- Atelier Cook And Make Tarte de saison Cook And Make Tréméreuc 19 septembre 2026
- Atelier chocolaterie Cook And Make Oursons guimauve Cook And Make Tréméreuc 20 septembre 2026
- Cours en duo Cook And Make Chouquettes et sauce chocolat Cook And Make Tréméreuc 23 septembre 2026
- Atelier pâtisserie Cook And Make Cours de Kouign-Amann Cook And Make Tréméreuc 26 septembre 2026
- Allumage du Four à pain Four à pain Tréméreuc 26 septembre 2026