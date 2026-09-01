JEP 2026 – Visite libre de l’église Sainte-Marie Bourg-des-Maisons
vendredi 18 septembre 2026 · Bourg-des-Maisons
Informations pratiques
Bourg-des-Maisons
JEP 2026 – Visite libre de l’église Sainte-Marie
Bourg-des-Maisons Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20
Eglise romane du XIe siècle,bâtie d’une nef à 2 travées de coupoles sur pendentifs.Peintures murales des XIVe et XVe siècles.
Visites libres de l’église de 9h à 19h dans le cadre des Journées du Patrimoine
Eglise romane du XIe siècle,bâtie d’une nef à 2 travées de coupoles sur pendentifs.Peintures murales des XIVe et XVe siècles.
Visites libres de l’église de 9h à 19h dans le cadre des Journées du Patrimoine .
Bourg-des-Maisons 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 97 07 89
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English : JEP 2026 – Visite libre de l’église Sainte-Marie
An 11th-century Romanesque church, consisting of a single nave with two bays of domes supported by pendentives. 14th- and 15th-century murals.
Self-guided tours of the church are available from 9 a.m. to 7 p.m. as part of Heritage Days.
L’événement JEP 2026 – Visite libre de l’église Sainte-Marie Bourg-des-Maisons a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne