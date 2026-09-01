Informations pratiques

Bourg-des-Maisons

JEP 2026 – Visite libre de l’église Sainte-Marie

Bourg-des-Maisons Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 09:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Eglise romane du XIe siècle,bâtie d’une nef à 2 travées de coupoles sur pendentifs.Peintures murales des XIVe et XVe siècles.

Visites libres de l’église de 9h à 19h dans le cadre des Journées du Patrimoine

Eglise romane du XIe siècle,bâtie d’une nef à 2 travées de coupoles sur pendentifs.Peintures murales des XIVe et XVe siècles.

Visites libres de l’église de 9h à 19h dans le cadre des Journées du Patrimoine .

Bourg-des-Maisons 24320 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 97 07 89

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English : JEP 2026 – Visite libre de l’église Sainte-Marie

An 11th-century Romanesque church, consisting of a single nave with two bays of domes supported by pendentives. 14th- and 15th-century murals.

Self-guided tours of the church are available from 9 a.m. to 7 p.m. as part of Heritage Days.

L’événement JEP 2026 – Visite libre de l’église Sainte-Marie Bourg-des-Maisons a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne