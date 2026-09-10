JEP 2026 Visite libre Doctrine Chrétienne de Nancy Doctrine Chrétienne Nancy
vendredi 18 septembre 2026 · Doctrine Chrétienne · Nancy
Informations pratiques
Nancy
JEP 2026 Visite libre Doctrine Chrétienne de Nancy
Doctrine Chrétienne 40 rue Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Située dans le quartier Saint-Nicolas, la résidence se trouve sur le site de l’ancienne Doctrine Chrétienne de Nancy, avec grands jardins et cloitres paysagés. Le bâtiment a été entièrement réhabilité et embelli, et les fresques historiques présentes dans ses murs ont été restaurées. Ce lieu historique remarquable abrite de nombreuses reliques religieuses à découvrir.Tout public
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Doctrine Chrétienne 40 rue Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 30 43 24
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English :
Located in the Saint-Nicolas neighborhood, the residence stands on the site of the former Doctrine Chrétienne de Nancy, featuring large gardens and landscaped cloisters. The building has been completely renovated and beautified, and the historic frescoes on its walls have been restored. This remarkable historic site is home to many religious relics waiting to be discovered.
L’événement JEP 2026 Visite libre Doctrine Chrétienne de Nancy Nancy a été mis à jour le 2026-08-27 par DESTINATION NANCY
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