JEP 2026 : Visite libre du Musée automobile Musée Automobile Bellenavois Bellenaves
samedi 19 septembre 2026 · Musée Automobile Bellenavois · Bellenaves
Informations pratiques
Bellenaves
JEP 2026 : Visite libre du Musée automobile
Musée Automobile Bellenavois Lieu-dit Saint Bonnet de Tizon Bellenaves Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre du Musée automobile. Très belle collection de près de 50 véhicules anciens des années 1910 à 1980.
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Musée Automobile Bellenavois Lieu-dit Saint Bonnet de Tizon Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 27 99 26
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English :
Self-guided tour of the Automobile Museum. A beautiful collection of nearly 50 vintage vehicles from the 1910s to the 1980s.
L’événement JEP 2026 : Visite libre du Musée automobile Bellenaves a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Val de Sioule
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