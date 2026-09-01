JEP 2026 : Visite libre du Musée automobile Musée Automobile Bellenavois Bellenaves

Informations pratiques

Bellenaves

JEP 2026 : Visite libre du Musée automobile

Musée Automobile Bellenavois Lieu-dit Saint Bonnet de Tizon Bellenaves Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre du Musée automobile. Très belle collection de près de 50 véhicules anciens des années 1910 à 1980.

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Musée Automobile Bellenavois Lieu-dit Saint Bonnet de Tizon Bellenaves 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 45 27 99 26

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English :

Self-guided tour of the Automobile Museum. A beautiful collection of nearly 50 vintage vehicles from the 1910s to the 1980s.

L’événement JEP 2026 : Visite libre du Musée automobile Bellenaves a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme Val de Sioule