JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école Musée Ma p’tite école Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Montsauche-les-Settons

JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école

Musée Ma p’tite école 10 rue Rive Reine du lac Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Entrée gratuite et visite libre au musée Ma p’tite école : à côté du barrage du lac des Settons. Venez découvrir des photos de classes ainsi que des documents anciens. .

Musée Ma p’tite école 10 rue Rive Reine du lac Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 53 32

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English : JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école

L’événement JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs