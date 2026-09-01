JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école Musée Ma p’tite école Montsauche-les-Settons
samedi 19 septembre 2026 · Musée Ma p’tite école · Montsauche-les-Settons
Informations pratiques
Montsauche-les-Settons
JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école
Musée Ma p’tite école 10 rue Rive Reine du lac Montsauche-les-Settons Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Entrée gratuite et visite libre au musée Ma p’tite école : à côté du barrage du lac des Settons. Venez découvrir des photos de classes ainsi que des documents anciens. .
Musée Ma p’tite école 10 rue Rive Reine du lac Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 53 32
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English : JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école
L’événement JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs
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