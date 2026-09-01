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JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école Musée Ma p’tite école Montsauche-les-Settons

samedi 19 septembre 2026 · Musée Ma p’tite école · Montsauche-les-Settons

JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école Musée Ma p’tite école Montsauche-les-Settons

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Ma p’tite école
Adresse
10 rue Rive Reine du lac
Ville
58230 Montsauche-les-Settons
Département
Nièvre
Tarif
Gratuit Gratuit

Montsauche-les-Settons

JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école

Musée Ma p’tite école 10 rue Rive Reine du lac Montsauche-les-Settons Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Entrée gratuite et visite libre au musée Ma p’tite école : à côté du barrage du lac des Settons. Venez découvrir des photos de classes ainsi que des documents anciens.   .

Musée Ma p’tite école 10 rue Rive Reine du lac Montsauche-les-Settons 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 53 32 

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English : JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école

L’événement JEP 2026 – Visite libre du musée Ma p’tite école Montsauche-les-Settons a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs

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