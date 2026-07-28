JEP 2026 Visite libre église St-Martin Église Saint-Martin Urçay

Informations pratiques

Urçay

JEP 2026 Visite libre église St-Martin

Église Saint-Martin 11 place de l’Église Urçay Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite libre de l’église Saint-Martin et découverte de ses mobiliers remarquables.

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Église Saint-Martin 11 place de l’Église Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 83 79 58 auvity.denise@bbox.fr

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English :

Self-guided tour of Saint-Martin Church and a look at its remarkable furnishings.

L’événement JEP 2026 Visite libre église St-Martin Urçay a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme