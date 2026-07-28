JEP 2026 Visite libre église St-Martin Église Saint-Martin Urçay
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Martin · Urçay
Informations pratiques
Urçay
JEP 2026 Visite libre église St-Martin
Église Saint-Martin 11 place de l’Église Urçay Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 18:30:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite libre de l’église Saint-Martin et découverte de ses mobiliers remarquables.
.
Église Saint-Martin 11 place de l’Église Urçay 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 83 79 58 auvity.denise@bbox.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Self-guided tour of Saint-Martin Church and a look at its remarkable furnishings.
L’événement JEP 2026 Visite libre église St-Martin Urçay a été mis à jour le 2026-07-28 par Montluçon Tourisme