JEP 2026 – Visite théatralisée de Monclar Monclar
dimanche 20 septembre 2026 · Monclar
Informations pratiques
Monclar
JEP 2026 – Visite théatralisée de Monclar
Au bourg Monclar Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
1368 – un espions anglais s’est infiltré dans le village, et pourrait bien faire basculer le destin de la région… Durée de la visite 1h30. Sur réservation !
1368 – un espions anglais s’est infiltré dans le village, et pourrait bien faire basculer le destin de la région… Durée de la visite 1h30. Sur réservation ! .
Au bourg Monclar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 70
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English : JEP 2026 – Visite théatralisée de Monclar
1368—An English spy has infiltrated the village and may well change the fate of the region… Tour duration: 1 hour and 30 minutes. Reservations required!
L’événement JEP 2026 – Visite théatralisée de Monclar Monclar a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Vallée du Lot et Garonne
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