Informations pratiques

Monclar

JEP 2026 – Visite théatralisée de Monclar

Au bourg Monclar Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

1368 – un espions anglais s’est infiltré dans le village, et pourrait bien faire basculer le destin de la région… Durée de la visite 1h30. Sur réservation !

1368 – un espions anglais s’est infiltré dans le village, et pourrait bien faire basculer le destin de la région… Durée de la visite 1h30. Sur réservation ! .

Au bourg Monclar 47380 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 13 70

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English : JEP 2026 – Visite théatralisée de Monclar

1368—An English spy has infiltrated the village and may well change the fate of the region… Tour duration: 1 hour and 30 minutes. Reservations required!

L’événement JEP 2026 – Visite théatralisée de Monclar Monclar a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Vallée du Lot et Garonne