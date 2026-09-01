Informations pratiques

Anthé

JEP 2026 – Visite « Voyage à travers 1 000ans d’histoire »

Château Saint-Foy 653 Route de Sainte-Foy Anthé Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez pour un voyage à travers près de mille ans d’histoire lors d’une visite guidée commentée par les propriétaires.

Partez pour un voyage à travers près de mille ans d’histoire lors d’une visite guidée commentée par les propriétaires. Le parcours débute par l’église romane du XIe siècle, autrefois église paroissiale, se poursuit dans le parc et autour des extérieurs du château, avant de s’achever par la découverte des salles du rez-de-chaussée. De la petite histoire locale aux grands événements de l’histoire nationale, cette visite vivante vous dévoile les multiples facettes de ce lieu chargé de mémoire. Durée de la visite : environ 2h. .

Château Saint-Foy 653 Route de Sainte-Foy Anthé 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 21 33 20

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English : JEP 2026 – Visite « Voyage à travers 1 000ans d’histoire »

Embark on a journey through nearly a thousand years of history on a guided tour led by the owners.

L’événement JEP 2026 – Visite « Voyage à travers 1 000ans d’histoire » Anthé a été mis à jour le 2026-09-07 par OT Vallée du Lot et Garonne