JEP 2026 – Visites des Musées Saint Privat en Périgord
samedi 19 septembre 2026 · Saint Privat en Périgord
Informations pratiques
Saint Privat en Périgord
JEP 2026 – Visites des Musées
Saint Privat en Périgord Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, ouverture des Musées de Saint-Privat de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.
Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, ouverture des Musées de Saint-Privat de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. .
Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 22 87
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English : JEP 2026 – Visites des Musées
The Sauvegarde du Patrimoine association organizes Heritage and Museum Day.
Sunday September 21, Heritage Day at Festalemps, vintage car and tractor circuits, meal, free visits to the Museums of St Privat…
Information and registration: 06.34.35.24.73 – 06.76.96.97.80
L’événement JEP 2026 – Visites des Musées Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne