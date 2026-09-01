Informations pratiques

Saint Privat en Périgord

JEP 2026 – Visites des Musées

Saint Privat en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, ouverture des Musées de Saint-Privat de 10h à 12h et de 14h30 à 17h.

Journées Européennes du Patrimoine

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, ouverture des Musées de Saint-Privat de 10h à 12h et de 14h30 à 17h. .

Saint Privat en Périgord 24410 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 91 22 87

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English : JEP 2026 – Visites des Musées

The Sauvegarde du Patrimoine association organizes Heritage and Museum Day.

Sunday September 21, Heritage Day at Festalemps, vintage car and tractor circuits, meal, free visits to the Museums of St Privat…

Information and registration: 06.34.35.24.73 – 06.76.96.97.80

L’événement JEP 2026 – Visites des Musées Saint Privat en Périgord a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne