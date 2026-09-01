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AGENDA · Saint-Lunaire

JEP 2026 – Visites du château d’eau Chateau d’eau Saint-Lunaire

samedi 19 septembre 2026 · Chateau d'eau · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chateau d'eau
Adresse
31, rue de Saint-Briac
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

JEP 2026 – Visites du château d’eau

Chateau d’eau 31, rue de Saint-Briac Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le château d’eau de Saint-Lunaire se visite.

Gratuit.
Sans inscription (dans la limite des capacités d’accueil et selon l’ordre d’arrivée des participants).   .

Chateau d’eau 31, rue de Saint-Briac Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51 

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English :

L’événement JEP 2026 – Visites du château d’eau Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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