JEP 2026 – Visites du château d’eau Chateau d’eau Saint-Lunaire
samedi 19 septembre 2026 · Chateau d'eau · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
JEP 2026 – Visites du château d’eau
Chateau d’eau 31, rue de Saint-Briac Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le château d’eau de Saint-Lunaire se visite.
Gratuit.
Sans inscription (dans la limite des capacités d’accueil et selon l’ordre d’arrivée des participants). .
Chateau d’eau 31, rue de Saint-Briac Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 30 51
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English :
L’événement JEP 2026 – Visites du château d’eau Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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