JEP 2026 – Visites et animations à Champeaux, JEP 2026 – Commune de Champeaux, Champeaux

samedi 19 septembre 2026 · JEP 2026 - Commune de Champeaux · Champeaux

Informations pratiques

JEP 2026 – Visites et animations à Champeaux 19 et 20 septembre JEP 2026 – Commune de Champeaux Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

– Visite libre de la Collégiale

– Possibilité de faire une visite virtuelle de la collégiale via « Le Manuscrit d’Espinay » / réservation obligatoire

– Découverte du circuit d’interprétation et des trésors cachés

JEP 2026 – Commune de Champeaux Place du Cloître 35500 Champeaux Champeaux 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 30 25 11 19 http://champeaux35.fr Parking rue de l’école

Journées Européennes du Patrimoine

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