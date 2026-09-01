Informations pratiques

Tocane-Saint-Apre

JEP 2026 – Visites guidées du château de Fayolle

Route du château Tocane-Saint-Apre Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:30:00

fin : 2026-09-19 16:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez découvrir ce magnifique château et son parc de 55 hectares, inscrits au titre des Monuments historiques.

Après une longue période d’abandon, le domaine a été repris en mars 2024 par des propriétaires passionnés, qui ont engagé plusieurs campagnes de restauration.

Venez découvrir ce magnifique château et son parc de 55 hectares, inscrits au titre des Monuments historiques.

Après une longue période d’abandon, le domaine a été repris en mars 2024 par des propriétaires passionnés, qui ont engagé plusieurs campagnes de restauration.

La visite vous invite à plonger dans l’histoire du château et du marquisat de Fayolle, à travers une véritable immersion dans une autre époque.

Cette visite s’inscrit dans le cadre d’un programme proposé par le CAUE de la Dordogne et le service Collections et Sites patrimoniaux du Département. Celui-ci comprend également des conférences organisées le matin à Tocane, ainsi que des visites guidées des peintures murales de l’église de Saint-Méard-de-Dronne.

Places limitées, inscription en ligne sur le site internet du CAUE24 ou par téléphone au 05 53 08 37 13. .

Route du château Tocane-Saint-Apre 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 08 37 13

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English : JEP 2026 – Visites guidées du château de Fayolle

Come discover this magnificent castle and its 55-hectare grounds, both designated as Historic Monuments.

After a long period of neglect, the estate was taken over in March 2024 by passionate owners, who have undertaken several restoration projects.

L’événement JEP 2026 – Visites guidées du château de Fayolle Tocane-Saint-Apre a été mis à jour le 2026-09-11 par Val de Dronne