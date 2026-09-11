JEP 2026 VISITES UN PATRIMOINE A SAUVEGARDER LA RESTAURATION DES ARCHIVES Carcassonne

Informations pratiques

Carcassonne

JEP 2026 VISITES UN PATRIMOINE A SAUVEGARDER LA RESTAURATION DES ARCHIVES

41 Avenue Claude Bernard Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Outrages du temps, parasites, conditions climatiques… Autant de causes de détérioration pour un document d’archive. Mais des gestes de prévention, des techniques de restauration, ici présentés, permettent leur préservation pour les générations futures.

Les visites se dérouleront de 14h00 à 17h00. Durée de la visite: 1h00.

Sans inscription, dans la limite des places disponibles.

Pour cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine, les Archives départementales de l’Aude se font l’écho des deux thèmes nationaux à l’honneur Patrimoine de la photographie , à l’occasion du Bicentenaire de l’invention de la photographie, et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Fortes de l’investissement particulier du Département dans la lutte contre toutes les discriminations, elles participent également aux journées du matrimoine, destinées à valoriser l’héritage des femmes de notre territoire et d’ailleurs…

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41 Avenue Claude Bernard Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 31 54 archives@aude.fr

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English :

The ravages of time, pests, weather conditions? All of these can cause deterioration in archival documents. But the preventive measures and restoration techniques presented here help ensure their preservation for future generations.

Tours will take place from 2:00 p.m. to 5:00 p.m. Tour duration: 1 hour.

No registration required; subject to availability.

For this new edition of the European Heritage Days, the Aude Departmental Archives is highlighting the two national themes being celebrated: %AB “Photographic Heritage,” marking the bicentennial of the invention of photography, and %AB “Heritage in Peril: Revive, Resist, Reimagine.”

Building on the Department’s strong commitment to combating all forms of discrimination, they are also participating in Heritage Days, designed to highlight the legacy of women in our region and beyond.

L’événement JEP 2026 VISITES UN PATRIMOINE A SAUVEGARDER LA RESTAURATION DES ARCHIVES Carcassonne a été mis à jour le 2026-08-31 par