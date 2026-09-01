AGENDA · Tautavel
JEP 2026 : VOYAGEZ DANS LE PASSE AU MUSEE DE TAUTAVEL ! Tautavel
samedi 19 septembre 2026 · Tautavel
Informations pratiques
Tautavel
JEP 2026 : VOYAGEZ DANS LE PASSE AU MUSEE DE TAUTAVEL !
Avenue Léon Jean Grégory Tautavel Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Journées Européennes du Patrimoine 2026
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Avenue Léon Jean Grégory Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
European Heritage Days 2026
L’événement JEP 2026 : VOYAGEZ DANS LE PASSE AU MUSEE DE TAUTAVEL ! Tautavel a été mis à jour le 2026-09-10 par CDT66
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