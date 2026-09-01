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JEP 2026 : VOYAGEZ DANS LE PASSE AU MUSEE DE TAUTAVEL ! Tautavel

samedi 19 septembre 2026 · Tautavel

JEP 2026 : VOYAGEZ DANS LE PASSE AU MUSEE DE TAUTAVEL ! Tautavel

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Avenue Léon Jean Grégory
Ville
66720 Tautavel
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Tautavel

JEP 2026 : VOYAGEZ DANS LE PASSE AU MUSEE DE TAUTAVEL !

Avenue Léon Jean Grégory Tautavel Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

Journées Européennes du Patrimoine 2026
  .

Avenue Léon Jean Grégory Tautavel 66720 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

European Heritage Days 2026

L’événement JEP 2026 : VOYAGEZ DANS LE PASSE AU MUSEE DE TAUTAVEL ! Tautavel a été mis à jour le 2026-09-10 par CDT66

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