JEP 40 ans d’archéologie dans les domaines du Roi-Soleil Pavillon des Chasses présidentielles Marly Marly-le-Roi

Début : 2025-09-20 12:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

2025-09-20

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir une sélection d’objets retrouvés ces quarante dernières années lors de chantiers de fouilles archéologiques sur les domaines de Versailles et de Marly.

English :

On the occasion of the European Heritage Days, come and discover a selection of objects found over the last forty years during archaeological digs on the Versailles and Marly estates.

German :

Entdecken Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals eine Auswahl von Objekten, die in den letzten 40 Jahren bei archäologischen Ausgrabungen auf den Domänen von Versailles und Marly gefunden wurden.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, venite a scoprire una selezione di oggetti rinvenuti negli ultimi quarant’anni durante gli scavi archeologici nelle tenute di Versailles e Marly.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, venga a descubrir una selección de objetos encontrados en los últimos cuarenta años durante las excavaciones arqueológicas realizadas en las fincas de Versalles y Marly.

