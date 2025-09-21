JEP 50 ans des voitures Corail Bourges

JEP 50 ans des voitures Corail Bourges dimanche 21 septembre 2025.

JEP 50 ans des voitures Corail

2 place du Général Leclerc Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Embarquez pour un voyage hors du temps entre Bourges et Vierzon !

À l’occasion d’une circulation exceptionnelle, le patrimoine ferroviaire s’invite dans le Berry !

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, un train historique, préservé et restauré, reliera Bourges à Vierzon (aller et retour). C’est L’occasion de revivre l’ambiance des grands voyages d’autrefois et de découvrir autrement nos paysages berrichons.

Embarquez à bord des navettes pour vivre un voyage insolite à bord d’une locomotive électrique mythique et de voitures Corail qui fêtent leurs 50 ans. Infos, horaires et réservations uniquement sur le site de l’APMFS. .

2 place du Général Leclerc Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire contact@apmfs.fr

English :

Embark on a timeless journey between Bourges and Vierzon!

German :

Begeben Sie sich auf eine zeitlose Reise zwischen Bourges und Vierzon!

Italiano :

Partite per un viaggio senza tempo tra Bourges e Vierzon!

Espanol :

Embárquese en un viaje sin tiempo entre Bourges y Vierzon

L’événement JEP 50 ans des voitures Corail Bourges a été mis à jour le 2025-09-18 par OT BOURGES