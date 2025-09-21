JEP 50 ans des voitures Corail Bourges
2 place du Général Leclerc Bourges
Embarquez pour un voyage hors du temps entre Bourges et Vierzon !
À l’occasion d’une circulation exceptionnelle, le patrimoine ferroviaire s’invite dans le Berry !
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, un train historique, préservé et restauré, reliera Bourges à Vierzon (aller et retour). C’est L’occasion de revivre l’ambiance des grands voyages d’autrefois et de découvrir autrement nos paysages berrichons.
Embarquez à bord des navettes pour vivre un voyage insolite à bord d’une locomotive électrique mythique et de voitures Corail qui fêtent leurs 50 ans. Infos, horaires et réservations uniquement sur le site de l’APMFS. .
2 place du Général Leclerc Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire contact@apmfs.fr
English :
Embark on a timeless journey between Bourges and Vierzon!
German :
Begeben Sie sich auf eine zeitlose Reise zwischen Bourges und Vierzon!
Italiano :
Partite per un viaggio senza tempo tra Bourges e Vierzon!
Espanol :
Embárquese en un viaje sin tiempo entre Bourges y Vierzon
