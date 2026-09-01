Informations pratiques

Bourg-Charente

JEP | À bord de l’Espérance, gabarier sur les rives de la Charente

Mairie de Bourg-Charente Bourg-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Saurez-vous acheminer toute votre cargaison depuis Angoulême vers la Charente et Rochefort sans encombre ? Marchands, négociants et agents du Roi vous attendent pour exporter ces produits outre-mer.

Durée de l’atelier environ 1h

.

Mairie de Bourg-Charente Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 23 58 greh.charente@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP | Aboard the Espérance, a gabarier on the banks of the Charente

Will you be able to transport your entire shipment from Angoulême to the Charente and Rochefort without a hitch? Merchants, traders, and agents of the King are waiting for you to export these goods overseas.

Workshop duration: about 1 hour

L’événement JEP | À bord de l’Espérance, gabarier sur les rives de la Charente Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac