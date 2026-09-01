JEP | À bord de l’Espérance, gabarier sur les rives de la Charente Bourg-Charente
samedi 19 septembre 2026 · Bourg-Charente
Informations pratiques
Bourg-Charente
JEP | À bord de l’Espérance, gabarier sur les rives de la Charente
Mairie de Bourg-Charente Bourg-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Saurez-vous acheminer toute votre cargaison depuis Angoulême vers la Charente et Rochefort sans encombre ? Marchands, négociants et agents du Roi vous attendent pour exporter ces produits outre-mer.
Durée de l’atelier environ 1h
.
Mairie de Bourg-Charente Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 23 58 greh.charente@orange.fr
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English : JEP | Aboard the Espérance, a gabarier on the banks of the Charente
Will you be able to transport your entire shipment from Angoulême to the Charente and Rochefort without a hitch? Merchants, traders, and agents of the King are waiting for you to export these goods overseas.
Workshop duration: about 1 hour
L’événement JEP | À bord de l’Espérance, gabarier sur les rives de la Charente Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac
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