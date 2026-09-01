UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bourg-Charente

JEP | À bord de l’Espérance, gabarier sur les rives de la Charente Bourg-Charente

samedi 19 septembre 2026 · Bourg-Charente

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Adresse
Mairie de Bourg-Charente
Ville
16200 Bourg-Charente
Département
Charente
Tarif

Bourg-Charente

JEP | À bord de l’Espérance, gabarier sur les rives de la Charente

Mairie de Bourg-Charente Bourg-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Saurez-vous acheminer toute votre cargaison depuis Angoulême vers la Charente et Rochefort sans encombre ? Marchands, négociants et agents du Roi vous attendent pour exporter ces produits outre-mer.
Durée de l’atelier environ 1h
  .

Mairie de Bourg-Charente Bourg-Charente 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 12 23 58  greh.charente@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEP | Aboard the Espérance, a gabarier on the banks of the Charente

Will you be able to transport your entire shipment from Angoulême to the Charente and Rochefort without a hitch? Merchants, traders, and agents of the King are waiting for you to export these goods overseas.
Workshop duration: about 1 hour

L’événement JEP | À bord de l’Espérance, gabarier sur les rives de la Charente Bourg-Charente a été mis à jour le 2026-09-01 par Destination Cognac

À voir aussi à Bourg-Charente (Charente)